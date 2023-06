pewne wroclawskie / warszawskie korpo IT tez mialo zdjecie CEO i Morawieckiego



konczy sie tak, ze absolwenci politechnik czyli tzw. "kwiat narodu" robia jako tania sila robocza, HRy wala ich w tylek az milo, chciwi boladzy jak zawsze cichutko sie na to godza, w nadziei na podwyzke ;D (a potem w internecie narzekaja jak to zle, chociaz cucki ryja nie potrafia otworzyc)

to wszystko jest polane sosem miernej, ale wiernej kadry, od Pokaż całość