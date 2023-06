Kaczyński chce referendum ws. relokacji migrantów

Ukraińcom to akurat w tym momencie urządzamy drenaż rąk do pracy, co ze względu na sytuację demograficzną dla nas wybitnie opłacalne bez żadnych dodatkowych dopłat, byłoby nawet opłacalne gdybyśmy to my mieli dopłacać. Sytuacja absolutnie nieporównywalna z koniecznością asymilacji zasadniczo nieasymilowalnych beżowych i czarnych migrantów.