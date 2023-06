Komunizm nie upadł, a zmieniły się nazwy partii i SBecy przeszli do biznesu typu firmy ochroniarskie. Komunizm by upad jakby była w Polsce rewolucja, która obaliłaby komunizm, a w każdej rewolucji niestety są ofiary. U nas tego zabrakło i mamy to co mamy, czyli kraj z dykty rządzony przez ludzi, którzy ustawili się za komuny.