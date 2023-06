Czy górnicy nakładają podatki na wiatr i słońce? Górnicy 40 lat jądrówkę budują?

Pośrednio. Przez działaczy naciskają i lobbują za węglem. Bo to panie tradycja, miejsca pracy, polskie złoto, górniczy trud, my tu dla Polski zawsze fedrowali... Weźta tych pedalskich wiatraków zabrońta. Kto to widzioł takie białe. Podatek od fotowoltaiki jakiś wymyślta...bo jak nie to znowu zrobimy rozpiździel w stolicy.