Śniadych czy nie śniadych - 700 młodych chłopów zasiedlonych w jednym miejscu to problem i nie powinno robić się takich rzeczy. Mieszkałem kiedyś w miasteczku do którego przebazowano ok.200 żołnierzy zawodowych z innego miasta bo tam był remont pasa startowego. Głównie kolesie 30-40 lat spuszczeni z domowej smyczy. Zaraz po pracy w małej mieścinie co mogli robić? Wielki pochód całej ekipy na chlanie - darcie mordy po nocach itd. Przez 3 miesiąca Pokaż całość