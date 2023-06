- To tylko na 2 tygodnie...

- Przecież Covida nie ma, to na pewno ruska propaganda...

- To tylko by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa w sklepach itp...



A jutro:

- To tylko zielone paszporty...

- To tylko robaki do jedzenia....

- To tylko szkolenie wojskowe na 30 dni...

- To tylko cyfrowa waluta...

- To tylko ustawa inwigilacyjna....

- To tylko ustawa przeciw ruskiej agenturze...

- To tylko ustawa o psychiatrii represyjnej...