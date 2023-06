Niedawno w moim mieście zamknęła się jedna z pizzerii przez niskie zainteresowanie. Właścicielka tłumaczyła się w podobny sposób iż to wina miasta, rządu i tak dalej. W komentarzach na lokalnej grupie ludzie szybko wytłumaczyli skąd takie niskie zainteresowanie- otóż pizzeria otwarta była od piątku do niedzieli, brakowało możliwość dowozu pizzy do domu oraz płatność wyłącznie gotówką. Także jak ktoś nie potrafi dostosować się do obecnego rynku i klienta to przegrywa.