no nie, taki Bosak miał rację? który już raz? śmiejemy my się urwa z Konfy, że konfabulacja, że prorosyjscy są, ja widzę to zupełnie odwrotnie to PIS jest proukraiński - tak że jeszcze powinniśmy skadkę w zusie płacić za nic - a nie płacimy, przepraszam. Konfa jak na razie u mnie plusuje i Mentzen i Bosak, aby Korwin czegoś nie odwalił i lecimy po 10-14% i wbijamy do rządu.



Piszecie o moherach Pokaż całość