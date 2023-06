Podpisanie tak niekorzystnych umów/utrzymywanie ich bez takiego obowiązku to jest zdrada stanu. A najlepsi są ci odklejeńcy co piszą "no ale zobacz ilu Ukraińców pracuje, a ile pobiera emerytury", kur... my mieliśmy sprowadzać imigrantów, żeby pracowali na nasze emerytury, a nie emerytury swoich rodaków. To po co nam oni w takim razie? Żeby ponosić koszty społeczne i ekonomiczne w postaci zwiększonej przestępczości, drogich mieszkań, słabszej pozycji na rynku pracy?