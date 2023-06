Od kiedy obiektywne media sugerują coś oglądającemu? Ja rozumiem jeszcze stacja, która puści jakiegoś polityka, który wgra się do narracji i coś powie. Ale lektor w tle mówiący, cytuję "Konfederacja... i to ona może być potencjalnym koalicjantem PIS'u" Co?? xD Nawet jeżeli są takie prywatne przemyślenia TVN to przecież to zwykłe manipulowanie nieświadomym oglądającym, bo dlaczego TVN stawia swoje tezy? Dlaczego przeciętny Kowalski oglądający ten ściek nie może wyrobić sobie sam zdania, tylko serwuje mu się gotowe narrację? Zlikwidować TVP i TVN!