A może w końcu, zamiast robić pokazówki, jakiej to my broni nie kupujemy to może wkońcu by sie wzięli za "zaplecze" tej broini, czyli elektroniczne systemy typu obserwacja, integracja, analiza i komunikacja tak by ta bron co mamy w końcu uzyskała pełną sprawność bojowa, a nie grzybiarze po lasach ruskie rakiety znajdują.