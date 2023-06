Jezeli trend sie utrzyma to wcale sie nie zdziwie jezeli po wyborach bedzie koalicja PiS z PO. Oczywiscie wszystko w ramach pustych haselek typu: "Musimy chronic demokracje przed faszystami z Konfederacji", albo "Dla polski z kazdym byle nie ruskie onuce".. etc. To nawet by bylo ciekawe bo socjalisci pobozni i socjalisci bezpozni jus by sie calkowicie skompromitowali i na gruzach ich mrzonek mozna by cos normalnego zaczac budowac.