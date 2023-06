Wysoko postawieni politycy Platformy śmieją się ze swoich wyborców. Według nich można obiecać wszystko wyborcom PO tylko po to żeby zagłosowali. Potem politycy Platformy traktują swoich wyborców jak śmieci. Hipokryzja.

Ale to nie nowość. Platforma nie spełniła żadnej z obietnic wyborczych.

Zwyczajnie kłamią żeby dorwać się do koryta.