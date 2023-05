Ten filmik jest akurat o tym, że to kobieta nie była bystra. Gościu w ostatnim momencie spojrzał na nią bo pewnie myślał że ona też zareaguje wychodząc. Lepiej by było gdyby gościu jednak dał jej szybki znak że"wychodzimy natychmiast" ale może stwierdził że skoro ona nie taka bystra to lepiej wyjść po angielsku.