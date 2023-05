Australia: 16-latek uczył się jeździć. Wyjechał na drogę taką "elką"

Jak tak patrzę na te newsy to zaczyna obrazować mi się lista rzeczy, jakie trzeba polakowi na co dzień pokazywać aby czuł się prawdziwym polakiem, no i taki 16 latek w takiej bryce to idealny temat.. no bo jak to 16 lat i takie auto, jeszcze w kraju kangurów. Ogólnie to te wiadomości albo są przedstawiane taki sposób albo podawane takie wiadomości aby utrzymywać widza w odpowiednim stanie umysłowym.