Aż sie prosi by przed Sadami Rejonowymi pojawiły sie pręgierze... Gdyby jeden z drugim nastolatek, dzieciaczek "niewinny" co to dzień dobry sąsiadkom mówił dostał 3 razy bambusem w goła dupę to by się nagle takie zachowania skończyły. Mamy coraz mniej dzieci, wkrótce pojawia się szkolne "pustostany" to dlaczego nie zrobić w każdym powiecie szkoły specjalnej. Szkoły z internatem. Aby odciągnąć patusów od dotychczasowego otoczenia aby pokazać JAKIEŚ wzorce...itd, itp :/