Pytanie jak ambitny to jest ksiądz. Jeśli chce społecznie zrobić park, mówi też o środowisku, to wydaje się spoko. Ale jeśli koleś ma chrapkę na biskupa, to odkupi działkę z bonifikatą 99%, zasieje trawę, posadzi drzewka, sprzeda działkę miastu za miliony i tyle tego księdza będą widzieć, bo dostanie awans.

Mam nadzieję, że to pierwsze.