no i tu trzeba rozpocząć dyskusje o regulacji migracji, szczególnie o wprowadzeniu parytetów płci, kobieta sobie bez problemu poradzi z rozwożeniem żarcia na rowerze, bez przesady, że musimy do tego sprowadzać mężczyzn, mężczyźni tylko specjaliści i tam, gdzie kobiety sobie rzeczywiście nie poradzą np. budowlanka. Przecież liczba kobiet na rynku pracy kurczy się szybciej niż mężczyzn ze względu na wiek emerytalny, dlaczego na ich miejsca, czyli do m.in. gastronomii, hotelarstwa, handlu pozwalamy Pokaż całość