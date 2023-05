Gruzinów jest u nas dosłownie garstka (plus minus 10 tysięcy), a nie ma dnia abyśmy nie przeczytali o ich kryminalnych wybrykach. Jest to naród o strukturze klanowej, który niezależnie gdzie zamieszkuje, tworzy sobie państwo w państwie. Podobnie zresztą jak Czeczeni.

Niestety wszystko na to wskazuje, że sytuacja się jeszcze pogorszy, bo "przyjaciele Kaczyńskiego" są tutaj coraz chętniej zapraszani.