Witajcie,

Jest to moje pierwsze znalezisko, będące wynikiem ostatnich sytuacji, które spotkały mnie na ALLEDROGO. Jednocześnie zainspirował mnie Mirek @sncf i jego znalezisko, które wrzucił dnia dzisiejszego:

Do rzeczy - ALLEGRO to ostatnio coraz większy rak na polskim rynku e-commerce i na szczęście coraz więcej osób ma tę świadomość. Zastanawiam się poważnie, czy nie przejść na amazon oraz inne lokalne sklepy niż w tym syfie i generalnie ten wpis to prośba o refleksje użytkowników tego raka oraz może jakiegoś rodzaju bojkotu, ponieważ nie spotkałem się jeszcze, żeby na jakiekolwiek wytknięcia ich błędów raczyli chociaż udzielić głosu.

Na początek krótka moja historia - jeśli nie chcesz czytać to możesz przejść dalej, ponieważ nie różni się prawdopodobnie od wielu podobnych rozczarowań innych allegrowiczów i użyję wprost słowa "oszustwa" poprzez jawne niedoinformowanie.------------------------------------------------------------------------------------------------

W marcu chciałem kupić filtr do oczyszczacza powietrza. Przeszukałem różne ogłoszenia i nie chciałem wybierać ani najtańszej ani też najdroższej - tylko coś pomiędzy.

Znalazłem aukcję: https://allegro.pl/oferta/filtr-do-xiaomi-mi-air-purifier-2s-eu-3h-pro-chip-13348356947?snapshot=MjAyMy0wMy0wOFQyMTo0OToxMy4yOTMwNjRaO2J1eWVyOzFiYjY5MDUxYzkxYjViOGZmOWFlNzhhN2IxMmRhNDA0ODkwZWE3ZjkxMTRjYWQxYTQwYzg1MzUzZjQ0NzE3Zjc%3D

Patrzę - super. Tytuł świadczy, że jest to oryginał (zawiera chip, który powinien mieć oryginalny produkt).



Hmm no jednak nie - klikam w link i nazwa przedmiotu już jest inna (nazwa, która widniała wcześniej jest z prawej strony, ale tytuł produktu jest inny).



Druga rzecz - kraj wysyłki (zależało mi na szybkiej dostawie...)



Filtr kupiłem - i tak możecie mówić, że kręcę niepotrzebną aferę, bo nie czytam co klikam i jestem frajer - tutaj potwierdzam - nie miałem czasu, chciałem szybko zamówić to co potrzebowałem i ta wtopa to w dużej części moja wina - działem rutynowo, z przyzwyczajenia, tak jak zazwyczaj robiłem wcześniej zakupy na allegro.

Jednak bądźmy szczerzy, że te wszystkie informacje powinny być opisane w sposób jak najbardziej czytelny i widoczny. W innym przypadku muszę weryfikować cały tekst aukcji, tytuł przedmniotu, kraj wysyłki, czas dostawy, oceny sprzedającego - przy normalnych zakupach statystyczny allegrowicz traci mnóstwo czasu na taką weryfikację przedmiotów.

Idąc dalej oczywiście produkt nie dotarł do mnie po kilku dniach, jako że wysyłka jest z Chin. Sprzedawca jednak pierwszy się odezwał. Wiadomość od niego poniżej:





Myślę - ku*wa co za po**bana akcja, co to za bełkot?



Pisze do mnie kolejne wiadomości:

Komedia.

Zgłosiłem zwrot środków.

Chcę do cholery mieć przesyłkę u siebie w ciągu kilku dni i nie pieprzyć się w zgadywanie co sprzedawca ma na myśli korzystając z translatora! Gdyby był jakiś bardziej złożony problem z produktem to jak niby taki Chińczyk zrozumie o co mi chodzi? Jak mu to wytłumaczę?

Aha, tylko dodam, że zgłaszając zwrot środków, sprawą zajął się BOT - tak, nie ma tam realnego wsparcia klienta!

Piszesz ku*wa na czacie do bota! - ALLEDROGO APPROVED!



No więc tekst tłumaczony przez translator przez jakiegoś anonimowego Chińczyka!

Świetnie - czyli wychodzi na to, że kupuję na drugim Aliexpress? Z tą różnicą, że tam robię to świadomie, a tutaj jestem stawiany przed faktem, że jest zalew produktów z Chin.

Czyli również mogę zostać postawiony przed faktem, że przesyłka zostanie oclona i zostanie nałożony dodatkowy podatek VAT?!



Drążę dalej - zweryfikowałem inne podobne aukcje - wynik? Ok. połowa produktów ma podany Kraj wysyłki jako "Chiny".

Z jakiej racji tak się dzieje, że jest tam tak dużo produktów z Chin? Gdybym chciał to skorzystał bym z chińskich sklepów!

Dodatkowo połowa produktów to podróbki, które nieraz naprawdę trudno zweryfikować, nawet poprzez opis aukcji (tytuły oczywiście nie zdradzają czy to oryginały)



Finał historii.

Aktualnie każdy, kto kojarzy Allegro jako sklep z produktami wysyłanymi z Polski, nagle dostaje bombę w takiej postaci.

Musisz sprawdzać każdy element aukcji, czy tytuł się zgadza, skąd jest wysyłka, kto jest sprzedawcą (czy pisze przez translator xD) i jakie ma oceny, czy jest możliwość zwrotu (nie zawsze jest! mimo, że np. nie rozpakujesz opakowania i chcesz zwrócić w ustawowym terminie) - generalnie, aby nie zostać zrobionym w uja musisz robić jakiś chory reaserch.

Jak tak to ma wyglądać to chyba pora podziękować Panu Alledrogo.





------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA GRZECHÓW ALLEGRO:

1. Zalew chińskich sprzedawców używających translatora (pełna profeska, nie ma co) - przykład (podobny do mojego):https://wykop.pl/link/6880665/allegro-dysk-16tb-za-215zl-i-sprzedawca-bot-d

2. Niejasne opisy aukcji i produktów, trzeba dokładnie przejrzeć wszystkie elementy czy to dokładnie jest to czego szukamy

3. Zalew podrób! Czy ktoś to weryfikuje?! Poniżej przykład wy*ebki (wiadomo, że cena to zdradza, ale w aukcji nie ma SŁOWA, że jest to "zamiennik") - https://allegro.pl/oferta/sluchawki-bezprzewodowe-apple-airpods-pro-gen-2-13421470524

4. Inne opisy produktów podczas przeglądania w wyszukiwarce oraz inne nazwy po kliknięciu w konkretny produkt - to jest spore przegięcie

5. Recenzje produktów często niepasujące do przeglądanego produktu (allegro jakby grupuje produkty pod jedną nazwą, mimo, że czasem są to różne produkty i recenzje dotyczą czego innego niż sama aukcja).



6. Usuwanie nieprzychylnych komentarzy - przykład Mirka @sncf: https://wykop.pl/link/7107553/jak-allegro-zarabia-na-oszukiwaniu-ludzi-i-jeszcze-usuwa-niewygodne-fakty

7. Jawne oszustwa w aukcjach (sprzedawanie innych produktów niż w tytule) - przykład: https://wykop.pl/link/5697345/jak-oszukiwac-na-allegro

8. Sprzedaż fałszywek przez sprzedawców jako oryginały (bezczelne udawanie, że to nie jest oszustwo) - przykład: https://wykop.pl/link/7095395/zlapalem-janusza-supli-na-allegro-za-reke-na-oszustwie-ku-przestrodze

9. Przymykanie oka na oszustwa oficjalnych sklepów i olewanie poszkodowanych kupujących - przykład: https://wykop.pl/link/6592097/jak-allegro-taktuje-swoich-klientow-a-jak-traktuje-sklepy-wspolpracujace

10. BEZNADZIEJNE WSPARCIE KLIENTA (a wręcz jego brak) - nawet gdy klient został oszukany.

Najpierw bot, potem zgłoszenie trafia do ludzi, którzy są niekompetentni, brak możliwości napisania maila, zadzwonienia - bo takich opcji nie ma xD jest tylko CZAT i pogódź się z tym, przykład oszustwa oraz nieudolności obsługi klienta.

Przykłady nieudolności Allegro protect:

https://wykop.pl/link/6972903/o-tym-jak-kupilem-na-allegro-laptopa-i-zostalem-bez-sprzetu-pieniedzy

https://wykop.pl/artykul/6972295/bezpieczenstwo-zakupow-na-allegro-to-fikcja-allegro-utrudnia-rekompensate-z-pok/

https://totemat.pl/ochrona-kupujacych-w-allegro-to-brak-ochrony/

11. Wyłudzenia pieniędzy od użytkowników - tak, jest wiele form wyłudzeń, przykłady:

https://wykop.pl/link/6362663/nowa-furtka-dla-oszustow-przelew-tradycyjny-payu-w-allegro

https://wykop.pl/link/6247777/wyludzenie-z-programu-ochrony-kupujacych-allegro



12. Wałek z płatnością kartą w Allegro Pay (poczytajcie komentarze wku**ionych użytkowników i BRAK konkretnych odpowiedzi allegro na ten wałek):https://wykop.pl/link/6971273/brak-platnosci-karta-za-allegro-pay

13. Allego SMART - coraz gorsze warunki "promocji" - coś co kiedyś się opłacało, dzisiaj jest coraz mniej korzystne - https://wykop.pl/link/6887273/alledrogro-gorsze-warunki-allegro-smart-w-wyzszej-cenie

14. Zgoda (a wręcz tworzenie warunków) dla patologii w Allegro Lokalnie - https://wykop.pl/artykul/5664969/allegro-lokalnie-czyli-wszystko-co-najgorsze-w-handlu-internetowym/

Możecie dopisywać swoje, bo pewnie wszystkich nie znalazłem.