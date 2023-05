Pamiętajcie, że społeczeństwo jest konformistyczne, dlatego znowu wciśnie wam się wszystko co tylko będą chcieli, bo większość nie będzie widziała sensu w podkładaniu się i grzecznie się poddadzą, zrobią fikołki, zrobią co tylko będą kazać, żeby móc wyjechać gdzieś na weekend albo wyjśc do sklepu XDDD



Więc pamiętajcie, wszystko i tak zatoczy koło, bo większość nie ma najmniejszego zamiaru się sprzeciwić, każą im zrobić 5 szczepionek żeby móc wylecieć do kraju obok, Pokaż całość