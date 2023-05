"Rzym znajduje się w strefie klimatu subtropikalnego[11][12] typu śródziemnomorskiego[13], z łagodnymi zimami i ciepłymi, miejscami gorącymi latami. Średnia roczna temperatura wynosi 21 ° C w dzień i 11 ° C w nocy[14].



Średnia temperatura najchłodniejszych miesięcy – grudnia, stycznia i lutego wynosi wokół 13 ° C w dzień i 4 ° C w nocy[14], zima pod względem temperatury i nasłonecznienia przypomina nieco październik w Polsce. Okres z letnimi temperaturami trwa pół roku, Pokaż całość