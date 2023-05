Ale wkurza mnie takie podejście, że my pana wylegitymujemy i jak coś to pan złoży skargę. Może i złamiemy pana prawa, ale to sobie pan później pójdzie do sądu czy gdziekolwiek. Zamiast zastanowić się, że może gość ma rację i sprawdzić ten przepis, dopytać itp. to idę w swoją wersję i wywalone na obywatela...