Dobra Opie, widzę, że od czasu wrzucenia posta uzbierałeś już więcej niż trzeba, oddawaj hajsy ;) A tak całkiem poważnie, to dobra akcja i cieszę się bardzo, że osiągnąłeś cel. Powodzenia w rehabilitacji. Dużo zdrowa życzę! Fajnie by było, jakbyś kiedyś pokazał efekty tej zbiórki, ale to tylko sugestia. # wykopefekt