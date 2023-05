Najrozsądniej będzie dać nawet 3000+. Niech to wszystko już jak najszybciej jebnie bo ten cyrk nie jest śmieszny. Pisowscy emeryci padną z głodu, patuski będą walczyć na ulicach o chlebek dla bombelka. Wenezuela w środku Europy. Szkoda tylko tych normalnych ale co zrobić, oni i tak to będą finansować więc dla nich będzie lepiej jak to padnie na ryj. Już mam dość danin, ciągle tylko słyszę dla emerytów i dzieci a co Pokaż całość