#!$%@? Jarosław Kaczyński Wielki się znalazł co zastał Polskę murowaną a zostawił z dykty.

Będzie nam zamki odbudowywał.

Oczywiście że dziedzictwo kulturowe i świadomość swoich korzeni jest ważna ale nie polega na tym by ciągle spoglądać w przeszłość.

W dodatku mamy odmładzać społeczeństwo a pałacyki i zameczki to nie jest to, co młodych ludzi teraz interesuje.