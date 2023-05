Czekam aż ostatecznie ustawowo zlikwidują biedę i zaczną rozdawać polskim, patriotycznym rodzinom po samochodzie. Najlepiej niech to będzie Izera, koniecznie pomalowana w biało-czerwone pasy. Wtedy nasz wódz dumnie wypnie pierś i powie "To dla Was obywatele. Na pohybel Niemcom." Wszyscy zaczniemy wtedy płakać ze szczęścia. Wszyscy wyjdą na ulicę i będą bić brawa.