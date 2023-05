Pokaż całość

Czemu? Politycy realizowali wolę narodu :))Pamiętasz Szumowskiego, który w RMF FM powiedział, że maseczki #!$%@? dają i nie powinniśmy ich nosić? To właśnie ludzie, zwykli ludzie... i pewnie Ty sam również, matołku, pisałeś na wykopie, żeby go spalić na stosie za herezje ;DNo to nosiłeś maseczki.Nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek polityk kazał mi ją nosić... kazali mi zwykli ludzie, którzy wielokrotnie upominali mnie, bym ją założył.Ludzie