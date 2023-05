Pobyt męża marszałek Elżbiety Witek na legnickim OIOM-ie może kosztować nawet 30 tys. zł miesięcznie. W prywatnym ośrodku wynosiłby 10-12 tys. - policzyli eksperci.

Co za idiota to pisał, przecież chodzi o JEJ koszty, prawda? Więc Witek pobyt w szpitalu kosztuje 0 zł (słownie zero złotych), a w ośrodku 10-12 tysięcy. Po cholerę to mieszać? To znaczy oprócz klickbaitu?