Jeżeli w małym miasteczku jest do sprzedania 20 mieszkań, a chętnych do kupna jest 100 rodzin, to rynek ustali taką cenę równowagi, na którą tylko 20 rodzin będzie stać, pozostałe 80 pozostaną z niczym. Populizm polega na tym, że wszelkie programy wsparcia, ułatwienia kredytowe dają miraż każdej z tych 80 rodzin, że teraz to ich będzie już stać. Ale te programy dotyczą wszystkich, więc teoretycznie teraz to już wszystkich będzie stać na Pokaż całość