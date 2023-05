To że coś budują w tym kraju jest zawsze na plus, ale samo zarządzanie i ogarnianie pociągów, punktualności, organizacji i całej tej otoczki to jedno wielkie XD dla PKP.



Na samą myśl o jeździe do Warszawy mnie skręca. Niby jedziesz na zachodni, a lądujesz na Gdańskim na którym w godzinach szczytu jest istna walka na schodach między wchodzącymi i schodzącymi lub pociąg nie przyjeżdża, bo nie i #!$%@? XD mają to niby Pokaż całość