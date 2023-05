Kaczyński razem z bratem rozmontowywał wszelkie procedury bezpieczeństwa.

W Gruzji, jak kapitan samolotu się postawił, to potem go niszczył.

W Smoleńsku poszło wszystko do piachu.

Andrzejczak pewnie też był pod wpływem nacisków Błaszczaka, by nie szukał.



To jest państwo Kaczyńskiego.