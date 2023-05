Jak Netlix sobie przerabiał filmy fantasy z czarnymi elfami to można było się z tego śmiać.

Ale jak już próbują historię zmieniać i robią coś co nazywają "DOKUMENTEM" i mówią, że to na faktach to już jest niebezpieczna sprawa.

Próba fałszowania historii i pisania jej na nowo po swojemu to coś co powinno się tępić prawnie.