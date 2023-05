Potrącenie ośmiolatka w Legnicy - ku przestrodze

Kiedyś młodzi bardziej uważali. Ja żeby przejść na drugą stronę ulicy musiałem wracać do domu na czwarte piętro i pytać mamę, czy mogę pójść do sklepu po chipsy. No, ale co się dziwić dzieciakom, trzy lata lockdownu, więc zatraciły instynkty. Co preparat narobił z ich zdolnościami motorniczymi to już nawet nie będę zaczynał tutaj, bo aż się ręce trzęsą przez tych draniów.