33 latek zginął na miejscu potrącony na pasach przez pędzące BMW

Komentujący w większości nie czytali znaleziska bo to norma na tym portalu,a sam opis to clockbajt. Ale gość dostał wyrok zmniejszony o 4msc więc będzie gnił w pierdlu prawie 8lat anyway.



Debilizmem jest nowe prawo, gdzie piesi są traktowani jak krowy w Indiach i #!$%@? się na pasy bez patrzenia bo przecież ustawodawca dał im pierwszeństwo.



Ofc pomijam fakt jazdy ponad 100km/h w zatłoczonym miescie bo to aż prosi się o nieszczęście.