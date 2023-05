Dopiero odpalam material ale czy czasem sam program 500+ nie kosztowal tyle ze mozna by wybudowac 5 do 6 blokow elektrowni jadrowych lub ewentualnia zmodernizoac sieci przesylowe ktore sa w katastrofalneych terminach co uwolniloby potencjal tkwiacy w rozwiazaniach prosumenckich? Po co jednak inwestowac jak mozna rozpier**c pieniadze. PiS to taki "dobry gospodarz" ktoremu wali sie w izbie dach na leb i kapie woda na glowe a ten zamiast remontowac to za pozyczone Pokaż całość