Najciekawszy w tej sprawie jest TOTALNY brak reakcji politycznej.



Ambasadora z cmentarza przepędzić - ok.

Pomnik gdzieś tam zburzyć - ok

gromkie słowa rzucać- też chętnie.



Ale choć wezwać ambasadora do MSZ w związku z uderzeniem rosyjskiego pocisku w środku Polski?

NIE MA MOWY!!



Zwraca uwagę że to ziobro o rakiecie powiedzial, a nie błaszczak z MONu. Tak jakby to byla cywilina sprawa, a nie międzynarodowy incydent militarny.



Bardzo zastanawiające.