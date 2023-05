Ale po co tarcza, skoro cena prądu na giełdzie, na podstawie której obliczana jest cena prądu dla gospodarstw domowych, jest już niższa niż w taryfach dla gospodarstw domowych? Chcecie dopłacać z budżetu do energetyki do końca świata czy co? To samo gaz jest już poniżej ceny, którą płacą obecnie gospodarstwa domowe, od czerwca firmy będą płaciły tyle co wy za gaz, choć na początku roku płaciły ponad 3 razy więcej.