Zatrute rzeki w tym kraju dołączają do ciągle palonych wysypisk. Są to zjawiska normalnie występujące u nas tak jak słońce wschodzące rano i zachodzące wieczorem. I nie obchodzi to nikogo, a już na pewno nie ludzkich śmieci z urzędów, którzy mają płacone za współudział, również nie obchodzi to ścierw z policji, którym się zdarza ochraniać preceder.