Ziomki tak pytam bo się nie bardzo interesuję to może ktoś mi wyjaśni. Giertych nie był w jakieś takiej partii jaka tworzy konfederację - nie był też to jakiś tam radykalizm, katokaliban i coś tam coś tam? Mysalem że giertych by się trzymał z konfą a to oni ze sobą walczą? Znaczy giertychowcy z konfą ?