Jakiś curwiszon każe Ci iść walczyć za jego ambicje... Walczyć z narodem który nie życzy sobie twojego ubogacenia. Wojna jest takim gównem... ale wolałbym być przygotowanym. Patrzcie jak to się różni od powszechnego wyobrażenia, strzelanie tak na prawdę w ślepo, rzadko ranni czy zabici są w bezpośredniej walce a raczej od zbłąkanych kul. Zycze Ukrainie zwyciestwa bo może personalne odczucia co do wielu Ukraincow sa mieszane to racja jest po ich stronie.