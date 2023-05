Podobno mamy być ekologiczni. Gdyby założyć, że odpadki organiczne daję na kompostownik, plastiki zbieram i sprzedaję do skupu, papier przerabiany na brykiet opałowy, szkło sprzedaję to z jakiej racji jestem zmuszany do płacenia za śmieci? Gdyby założyć że mam 4 os rodzinę to płatność wyniesie ok 150zł/miesięcznie. Przecież to chore skoro nie wytwarzamy śmieci.