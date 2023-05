Co za stek upolitycznionych bzdur przecież aby zatrudnić kogokolwiek na wolne stanowisko w gminie to trzeba odgłosić konkurs, zebrać komisję konkursową do tego przecież dochodzi rada gminy. TVN zamiast produkować taki ściek dla swoich lemingów lepiej zajęłaby się tworzeniem programu wyborczego wtedy może ktoś nowy by na nich zagłosował