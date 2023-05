Zostanę masowo zaminusowany przez fanatyków jedynej słusznej partii ale muszę napisać iż ja się generalnie zgadzam z tym że Polacy to dość głupi naród, nie myslący o konsekwencjach, lecz wydaje mi się że nie na tyle by nabrać się na Konfederacje.



Mnie w szkolę uczyli o takiej konfederacji, rządziła w XX leciu międzywojennym, tuż przed rozbiorami.

Ciekawą kwestią jest to że konfederacja była również w 1792, skończyło się podobnie.