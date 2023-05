Polscy politycy, którzy dają zbyt wiele emigrantom. Ukraińscy politycy, którzy chcą zbyt wiele od nas - przyczaniaja się w głównej mierze do niechęci i napięć. A to źle, bo historycznie to jeden z niewielu momentów, w którym nasze kraje mogłyby wejść na nowy level współpracy i przyjaźni. Lepiej mieć dobre stosunki z sąsiadami, niż mieć wrogów. I to się tyczy wszytkich państw sąsiadujących.