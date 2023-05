Lepiej żeby umarł.

Mówię to jako empatyczny ateista, nie przepadajacy za chrześcijańskim uwielbieniem cierpienia w stylu "Jak bóg kogoś kocha to mu krzyż daje"

Chłopaka czekają rechabilitacje i terapie o ile ktoś za nie zapłaci. A pewnie skończą się jak tylko sprawa przycichnie - bo to Polska. Tu się tylko deklaruje i obiecuje.

Życie ze świadomością, że własny rodzic torturował go i probowal zabić, będzie go niszczyła do śmierci i zapewne odbije Pokaż całość