Czytam komentarze i trochę w szoku jestem: wy naprawdę łapiecie się na tą propagandową bajeczkę, że Ukraina wypuściła drona na kreml? I on faktycznie na ten kreml doleciał dopiero tam pokazowo zestrzelony, dokładnie nad kopułą, żeby ładniej w rosyjskiej telewizji wyglądało? No ja pier..., ludzie, ogarnijcie się, nawet jeśli na moment założymy, że to prawda, to co niby ten dron miałby tam zrobić? Zabić kilka gołębi na dachu? Spójrzcie raczej na to Pokaż całość