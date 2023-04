Zamiast dać mu naganę, czy tam pouczenie, to #!$%@? chłopu kratki....... Wychodzi, że gość miał 400zł zapłacić skoro przelicznik to 2 stawki dzienne za pobyt w pierdlu. A do tego wszystkie pewnie zamianę musiał przyklepać sąd, czyli ktoś musiał złożyć wniosek do sądu itd. Jaki był koszt całej obsługi? I kto za to płaci?