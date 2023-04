BARDZO SIĘ CIESZĘ ŁOBUZIE, ŻE CIERPISZ TY TWOJA RODZINA ,ŻONA za to co zrobiłeś podły łobuzie mojej rodzinie. Ty dziennikarz? Zwykły łobuz ,który razem tą kreaturą Krysiakiem próbowali zniszczyć nam życie". Natomiast pracowników TVN określił mianem "szmaciarzy".

TLDr - napisał:Brzydze sie nim i Ogórek no ale no bez przesady panowie "łobuz, kreatura,, szmaciarz....." no jesli za taki wpis ma sie być karanym to to nie jest wolny kraj.