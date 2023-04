Jeśli to polski pocisk TO BARDZO DOBRZE.



Bo co prawda to oznacza że żyjemy w kraju z bibuły, ale nie znajdującym się pod atakiem.



Co innego gdyby to był duży dron nieznanego użytkownika.

Tam są poligony, zakłady lotnicze, wielka fabryka materiałów wybuchowych.



Celów do obserwacji, sabotazu czy ataku bezpośredniego pod dostatkiem.